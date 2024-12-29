TESFED Türkiye Kupası Sonuçları Açıklandı: İşte Dereceye Giren Takımlar

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nda dereceye girenler açıklandı. TESFED'den yapılan açıklamaya göre, ESA Espor Arena'da gerçekleştirilen kupanın Valorant branşının finalinde İstanbul DenizBank Wildcats'ı yenen BBL PCIFIC kupanın sahibi oldu. Diğer branşlarda da dereceye girenlere kupa ve madalyaları, TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir tarafından verdi.

TESFED Türkiye Kupası'nda dereceye giren takımlar, branşlarına göre şöyle:

Valorant:

1. BBL PCIFIC

2. İstanbul DenizBank Wildcats

3. Bayern Neverlosen

Dota 2:

1. AtmacaEspor Kulübü

2. CinKero

3. TTDS

MLBB:

1. Resplandent dominion

2. Papara SuperMassive

3. Woopsie

EA FC25:

1. Mert Altıntop

2. Serhan Yeniaras

3. Emre Küçükhüseyin

NBA 2K25:

1. Papara SuperMassive

2. DenizBank İstanbul Wildcats

3. Beşiktaş Esports

PUBG Mobile:

1. Brx Mumia Esports

2. Galatasaray Esports

3. UNDER STATE7

CS2:

1. Sagolasın

2. Pulse Esports

3. PCIFIC Esports

Kaynak: AA