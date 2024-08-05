Temsilcilerimizin Avrupa'daki Rakipleri Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşılaşacağı rakipler belli oldu.

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Temsilcilerimizin Avrupa'daki Rakipleri Belli Oldu

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eleme turlarında karşılacağı rakipler belli oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off aşamasında İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille'i geçmesi halinde, Play-Off aşamasında Slavia Prag ve Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ NETLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş ile Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş play-off turunda Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Siyah-beyazlı temsilcimiz play-off turundaki ilk maçı deplasmanda oynayacak.

İLK MAÇLAR DEPLASMANDA

Trabzonspor ise Rapid Wien'i elemesi halinde Braga - Servette eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

Bordo-mavili temsilcimiz ise play-off turuna kalması halinde ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Karşılaşmaların tarihleri UEFA tarafından 9 Ağustos'ta açıklanacak.


MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Play-Off aşamasındaki ilk maçları 20-21 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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