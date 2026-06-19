Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın Acı Günü

Sivasspor’un ve Türk futbolunun efsane ismi teknik direktör Rıza Çalımbay’ın annesi Fatma Çalımbay vefat etti. Acı haberin ardından spor camiasından peş peşe başsağlığı mesajları yayınlandı.

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Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın Acı Günü
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Sivasspor’un efsane teknik direktörü Rıza Çalımbay, anne acısıyla sarsıldı. Çalımbay ailesinin çınarı Fatma Çalımbay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vefat haberinin spor camiasında duyulmasının ardından, başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler olmak üzere binlerce futbolsever Rıza Çalımbay ve ailesine taziye dileklerini iletti.

SON YOLCULUĞUNA MEMLEKETİNDE UĞURLANACAK

Fatma Çalımbay’ın cenazesi, 21 Haziran Pazar günü memleketi Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA

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