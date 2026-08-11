Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Acı Günü: Annesi Vefat Etti

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın annesi Feriha Avcı hayatını kaybetti. Feriha Avcı’nın cenazesi, yarın İstanbul’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Acı Günü: Annesi Vefat Etti
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle yayımlanan başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumenin cenazesi, yarın İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhume Feriha Avcı'ya Allah'tan rahmet; Abdullah Avcı'ya, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Acı Günü: Annesi Vefat Etti - Resim : 1

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eski çalıştırdığı kulüplerden Trabzonspor'dan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın kıymetli annesi Feriha Avcı’nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Feriha Avcı’ya Allah’tan rahmet; başta eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Not: Merhumenin cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba (yarın) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedilecektir."

Kaynak: AA

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