Tedesco'dan Derbi Öncesi Müjde

Süper Kupa finali öncesi Okan Buruk ile ortak basın toplantısına katılan Tedesco, Talisca’nın sakatlığını atlattığını açıkladı. Tedesco, Guendouzi’nin iki gün önce 90 dakika oynadığını belirterek derbide süre alıp almayacağının henüz netleşmediğini söyledi.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 18.45’te başlayacak dev mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile birlikte soruları yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi öncesi takımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tedesco, sakatlığı bulunan Anderson Talisca’nın takıma döndüğünü belirterek, "Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca geri döndü" dedi.

GUENDOUZİ FORMA GİYECEK Mİ?

Yeni transfer Matteo Guendouzi ve Mert Günok hakkında da bilgi veren İtalyan teknik adam, Guendouzi’nin takımla ilk kez çalıştığını, Mert Günok’un ise iki antrenmana çıktığını söyledi. Tedesco, “Takım olarak sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı. Guendouzi’nin durumu hakkında konuşan Tedesco, “İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Ne kadar süre alacağı henüz net değil. Kendisiyle konuşup karar vereceğiz. O bir winner. Kariyerinin sonunda değil, prime döneminde Fenerbahçe’yi seçti. Bu bizim için çok değerli” diye konuştu.

