Tartışmalı Kararıyla Tepki Çekmişti: Arda Kardeşler Hakemliği Bıraktı, İşte Yeni Mesleği

Süper Lig’de bu sezon oynanan Trabzonspor–Gaziantep FK karşılaşmasındaki tartışmalı kararıyla gündeme gelen hakem Arda Kardeşler, söz konusu maçın ardından bir daha karşılaşma alamadı. Kardeşlerin istifa ettiği ve futbolcu menajerliği yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Karşılaşmada Trabzonspor lehine serbest vuruş kararı veren Kardeşler, bordo-mavililerin oyunu hızlı başlatmasının ardından müdahalede bulunarak atışın doğru noktadan kullanılmasını istemiş, bu sırada gelişen tehlikeli pozisyonu kesmişti. Karar, günlerce konuşulmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da eleştirdiği Kardeşler, yaptığı açıklamada hedef gösterildiğini savunmuştu.

TRABZONSPOR BAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

PFDK'ye sevk edilen ve 15 gün hak mahrumiyeti cezası alan Kardeşler için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir" demişti.

‘BU HAKEM HATASI DEĞİLDİR, BUNUN BEDELİ AĞIRDI’

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuya ilişkin açıklamasında, şunları söylemişti: "Hakemler benim kardeşlerimdir, onların hataları benim hatalarım. Hataları düzeltmek için büyük bir mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. Ancak bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Evet bir faul pozisyonu var. Serbest vuruşla maç başlıyor ve hakem rakip ceza sahasına yürüyor, sağda bomboş giden bir oyuncu görüyor, solda giden görüyor… Bunun kuralı şudur; yanlış yerden başladıysa oyun yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız, yerinden başlatırsınız. Bütün uluslararası maçlarda da bu böyledir. Eğer serbest vuruş kullanılırken rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız ve sonra durup düdük çalıyorsanız, bu hakem hatası değildir. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdı.".

