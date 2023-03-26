Taraftarlar şaşkın: Marcao için 'ezeli rakip' iddiası

MARCAO SICAK BAKIYOR

Marcao'nun ise forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Henüz 26 yaşında olan ve sürekli 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Marcao'nun sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olabileceği öğrenildi.