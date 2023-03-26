Taraftarlar şaşkın: Marcao için 'ezeli rakip' iddiası

Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Marcao'nun İspanya kariyeri istediği gibi gitmiyor. Yeni takımında forma şansı bulamayan yıldız oyuncuyla ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Taraftarlar şaşkın: Marcao için 'ezeli rakip' iddiası - Resim: 1

Galatasaray'da gösterdiği performansla Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun İspanya macerası sona eriyor. 

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Taraftarlar şaşkın: Marcao için 'ezeli rakip' iddiası - Resim: 2

Bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi.

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Taraftarlar şaşkın: Marcao için 'ezeli rakip' iddiası - Resim: 3

FENERBAHÇE TEMAS HALİNDE

Sevilla'nın takımdan göndermeyi düşündüğü Marcao ile ilgilenen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun menajeriyle dirsek temasına başladı.

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Taraftarlar şaşkın: Marcao için 'ezeli rakip' iddiası - Resim: 4

MARCAO SICAK BAKIYOR

Marcao'nun ise forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Henüz 26 yaşında olan ve sürekli 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Marcao'nun sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olabileceği öğrenildi.

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