Takımı küme düşünce oteli terk etti: Yetkililer ünlü futbolcuya ulaşamıyor

Martin Braithwaite, La Liga'dan küme düşen Espanyol'da oynamak istemediği için takımın kaldığı oteli habersiz bir şekilde terk etti. Kulüp, oyuncuya ulaşamıyor.

Takımı küme düşünce oteli terk etti: Yetkililer ünlü futbolcuya ulaşamıyor

Geçtiğimiz sezon La Liga'yı 19. sırada tamamlayarak küme düşen Espanyol'da herkesin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı.

Takımın en tecrübeli isimlerinden birisi olan Martin Braithwaite, alt ligde mücadele etmek istemediği için Espanyol'un kamp yaptığı otelden eşyalarını toplayarak sessiz sedasız bir şekilde ayrıldı. Relevo'da yer alan habere göre, Espanyol yetkilileri Martin Braithwaite'a ulaşmaya çalışsa da oyuncunun telefonlara çıkmadığı öğrenildi.

Kariyerinde Barcelona forması da giymiş olan Martin Braithwaite geçtiğimiz sezon Espanyol formasıyla 10 golün altına imza atmıştı.

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