Tahkim'den Galatasaray'a Kötü Haber

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın ikinci transfer ve tescil dönemi Süper Lig takım harcama limitlerine yönelik itirazın Tahkim'den ret kararı çıktı.

Tahkim'den Galatasaray'a Kötü Haber

Galatasaray’ın ikinci transfer ve tescil dönemi Süper Lig takım harcama limitlerine yönelik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraza yanıt geldi.

TFF’den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün itirazının oybirliği ile reddedildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 2. Transfer ve Tescil Dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılan değişikliğe yönelik itirazlarının oy birliğiyle reddedildiği kaydedildi.

Öte yandan, Galatasaray’ın Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinde yapılan değişikliğe karşı itirazı da oy çokluğu ile reddedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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