Swiatek'e Çeyrek Final İçin 59 Dakika Yetti

Avustralya Açık'ta Polonyalı Iga Swiatek 59 dakikada çeyrek finale çıktı.

Swiatek'e Çeyrek Final İçin 59 Dakika Yetti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek, çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün akşam seansında 4. tur maçları tamamlandı.

Beş kez grand slam şampiyonu Iga Swiatek, 59 dakika süren maçta Alman Eva Lys'i zorlanmadan 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

ABD'li Emma Navarro (8) ise Rus Daria Kasatkina (9) karşısında 6-4, 5-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazandı ve çeyrek finalde Swiatek ile eşleşti.

DE MINAUR SINNER'IN RAKİBİ OLDU

Tek erkeklerde Avustralyalı Alex de Minaur (8), ABD'li Alex Michelsen'ı 6-0, 7-6 ve 6-3 biten setlerle 3-0 mağlup etti.

ABD'li Ben Shelton (21) ise 2-1'lik (7-6, 6-7, 7-6) skorla üstün durumdayken Fransız Gael Monfils'in 4. sette sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle adını üst tura yazdırdı.

Alex de Minaur'un son şampiyon ünvanıyla turnuvaya gelen dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile eşleştiği çeyrek finalde Shelton ise İtalyan Lorenzo Sonego'nun rakibi oldu.

Kaynak: AA

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