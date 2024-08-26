Suudiler Napoli'nin Yıldızına Kancayı Taktı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Osimhen'in transferi için kesenin ağzını açtı. Suudilerin Napoli'nin yıldızına 65 milyon Euro'yu aşkın bir teklif yaptığı iddia edildi.

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Suudiler Napoli'nin Yıldızına Kancayı Taktı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, Serie A ekiplerinden Napoli’nin en önemli yıldızı Victor Osimhen’i tranfer etmek için harekete geçti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı habere göre, Al Ahli’nin Osimhen’in transferi için 65 milyon Euro’yu aşan bir bedel önerdiği kaydedildi. Ancak İtalyan ekibi Napoli ile henüz bir anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

İki kulüp anlaşma sağlasa dahi Osimhen’in Suudi Arabistan’a gitmeyi kabul etmeyeceği tahmin ediliyor.

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Napoli İtalya
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