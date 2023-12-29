"Suudi polisi, soyunma odasına girip Fenerbahçe'nin pankartını aldı" iddiası

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finaliyle ilgili krizin ardından maç iptal edildi.

Suudi yetkililerin İstiklal Marşı'nın okunmasına, Galatasaray'ın maç öncesi ısınmak için sahaya çıktığında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı olan tişört giymesine ve Fenerbahçe'nin Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yer aldığı pankartıyla maça çıkmasına izin vermediği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da saha çıkmak istedikleri pankartla ilgili olarak, "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

TFF ise İstiklal Marşı'nın okunacağını açıkladı. Fakat yaşananların ardından iki takım sahaya çıkmadı ve otellerinde bekledi.

'MARŞ OLAYI MAKYAJLANMAYA ÇALIŞILDI'

Habertürk muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Suudi Arabistan polisi, soyunma odasına girip Fenerbahçe'nin pankartını aldı.

Kul, sosyal medya paylaşımında "Marş olayı makyajlanmaya çalışıldı ama o da bir kriz olmuş. Sadece çözüldüğü için üstü kapatılmaya çalışıldı" dedi.