Sürpriz Bir Kararla Fenerbahçe'den Ayrılmıştı! Açılış Maçında Sakatlık Şoku Yaşadı

Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir imza atarak İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e transfer olan Jonathan Motley, açılış maçında sakatlandı.

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Sürpriz Bir Kararla Fenerbahçe'den Ayrılmıştı! Açılış Maçında Sakatlık Şoku Yaşadı

Türk Hava Yolları EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko'dan ayrılarak kariyerine sürpriz bir adreste devam kararı alan Jonathan Motley sakatlandı.

FENERBAHÇE'DEN SONRA SÜRPRİZ İMZA

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine EuroLeague'de devam eden 29 yaşındaki pivot, beklenmedik bir harekete imza atarak BKT EuroCup ekibi Hapoel Tel Aviv'le sözleşme imzalamıştı.

AVRUPA'NIN EN ÇOK KAZANANLARINDAN BİRİ OLMUŞTU

Hapoel Tel Aviv'e yıllık 1.1 milyon dolarlık bir kontrat üzerinden katılan Jonathan Motley, EuroCup'ın en çok kazanan oyuncularından biri olmayı başardı.

AÇILIŞ MAÇINDA SAKATLIK ŞOKU!

Ajansspor'da yer alan habere göre; Hapoel Tel Aviv'in dün EuroCup'ın açılış gecesinde İsrail ekibinin deplasmanda Joventut Badalona'ya 78-75 mağlup olduğu mücadelede 2.06'lık pivot sakatlanarak arkadaşlarının yardımı ile saha kenarına geldi.

1,5 AY FORMA GİYEMEYECEK

Hamstring kasında bir sakatlık yaşayan Jonathan Motley'in 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sürpriz Bir Kararla Fenerbahçe'den Ayrılmıştı! Açılış Maçında Sakatlık Şoku Yaşadı - Resim : 1

Kaynak: Ajansspor

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