Süper Lig'in Çiçeği Burnunda Takımı Çorum FK'da Aubameyang Sesleri

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Süper Lig'in çiçeği burnunda ekiplerinden Çorum FK hareketli günler geçiyor. Henüz atılan resmi imza olmasa da gündeme gelen isimler kamuoyunda yankı uyandırdı.

Kulübün Asbaşkanı Feyyaz Gökel, bu isimlerden biri olan Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgili çıkan transfer haberlerine yanıt verdi.

AUBAMEYANG SÜPER LİG'E Mİ GELECEK?

Transfer süreciyle ilgili konuşan Gökel, Fanatik'e yaptığı açıklamada Aubameyang'ın da değerlendirdikleri isimlerden biri olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Transfer komitemizin, yönetimimizin görüşmüş olduğu birçok isim var. Aubameyang da beğendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz bir kardeşimiz. Şu an resmi bir imza atılmadı. Her futbolcuyla görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz isimler var. Olmayan transferler de var. Zaman içerisinde bütün transferlerimizi açıklayacağız."

Kaynak: Haber Merkezi