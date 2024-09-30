Süper Lig'e Kötü Başlamıştı: Ünlü Spor Kulübü Satılıyor, Taraftarlar Şokta
Süper Lig'de yalnızca 1 puanla son sırada yer alan, spor kulübü, sahada yaşadığı zorlukların yanı sıra finansal sıkıntılarla da mücadele ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de yalnızca 1 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, başkan Murat Sancak'ın dikkat çeken bir paylaşımıyla gündeme geldi. Takım, sahada yaşadığı zorlukların yanı sıra finansal sıkıntılarla da mücadele ediyor. Sancak, eleştiriler karşısında "50 milyon Euro verin, takımı devredeyim" dedi.
"TAKIMI DEVREDECEĞİM"
Başkan, "50 milyon Euro'su olan hemen bana ulaşsın, takımı devredeceğim. Ama bu durumu değiştirmeden bırakmam. Kimse beklemesin, sezon sonuna kadar buradayım. Kulüp ve oyuncular üzerinde elinizi çekin" şeklinde konuştu.
"YA HALLET YA DEVRET"
Bu durumun ardından Adana Demirspor'un taraftar grubu Şimşekler Grubu, Sancak'a yönelik "Ya Hallet, Ya Devret!" mesajıyla bir paylaşımda bulundu. Taraftarların tepkisi, kulüpteki belirsizlikler ve yaşanan krizlerin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.