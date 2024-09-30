Süper Lig'e Kötü Başlamıştı: Ünlü Spor Kulübü Satılıyor, Taraftarlar Şokta

"YA HALLET YA DEVRET"

Bu durumun ardından Adana Demirspor'un taraftar grubu Şimşekler Grubu, Sancak'a yönelik "Ya Hallet, Ya Devret!" mesajıyla bir paylaşımda bulundu. Taraftarların tepkisi, kulüpteki belirsizlikler ve yaşanan krizlerin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.