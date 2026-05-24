Süper Lig'e Çıkan Son Takım Belli Oldu

Süper Lig'e çıkan son takım Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Çorum FK oldu.

Erzurumspor ve Amed SK'nın ardından Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Ligi 3. sırada bitiren Esenler Erokspor ile play-off'ta finale kalan Çorum FK karşı karşıya geldi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçı Çorum FK 2-0 kazandı. Çorum'un gollerini Serdar Gürler ve Mame Thiam attı. Bu sonuçla Çorum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

