Süper Lig'e Çıkan Son Takım Belli Oldu

Erzurumspor ve Amed SK'nın ardından Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Ligi 3. sırada bitiren Esenler Erokspor ile play-off'ta finale kalan Çorum FK karşı karşıya geldi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçı Çorum FK 2-0 kazandı. Çorum'un gollerini Serdar Gürler ve Mame Thiam attı. Bu sonuçla Çorum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.