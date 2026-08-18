Süper Lig'den 13 Takım, PFDK'ya Sevk Edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de ilk haftanın ardından 13 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Süper Lig'den 13 Takım, PFDK'ya Sevk Edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın ardından 13 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 1. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Galatasaray, Arca Çorum FK, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor disipline gönderildi.

Süper Lig'den 13 Takım, PFDK'ya Sevk Edildi - Resim : 1

Ayrıca Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdidi", Çorum FK formasını giyen Alexandros Kyziridis ise kırmızı kart gördüğü Galatasaray maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle kurula sevk edildi.

Kaynak: AA

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