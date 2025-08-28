Süper Lig’de Yılın İmzası! Hakan Çalhanoğlu Hayırlı Olsun: Paylaşımıyla Son Noktayı Koydu
Hakan Çalhanoğlu için transfer iddiaları tekrardan alevlendi. Adı Türk takımlarıyla sık sık anılan milli futbolcu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Geleceği belirsizliğini koruyan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. Süper Lig’de yılın imzası. Hakan Çalhanoğlu hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları…
Uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla transfer ateşini fitilledi. Adı son olarak Suudi Arabistan ekipleri ile anılan Hakan Çalhanoğlu için karar verildi.
HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN FLAŞ PAYLAŞIM
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibe transfer olmak için adeta can atan Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi.
TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI! TARAFTARLAR YORUM YAĞMURUNA TUTTU
Inter forması giyen 31 yaşındaki milli yıldız, transfer ateşini yeniden yaktı.
Ailesiyle ile ilgili "Aslan" paylaşımı yapan Hakan Çalhanoğlu, bir kez daha transfer sinyali verdi. Yıldız oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 40'ında ilk 11'de yer aldı. Toplam 3081 dakika sahada kalan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 11 gol ve 8 asistle skora etki etti.