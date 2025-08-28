Süper Lig’de Yılın İmzası! Hakan Çalhanoğlu Hayırlı Olsun: Paylaşımıyla Son Noktayı Koydu

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN FLAŞ PAYLAŞIM

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibe transfer olmak için adeta can atan Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi.