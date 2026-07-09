Süper Lig'de Yeni Sezonun Fikstürü Çekildi: İşte Dev Derbilerin Oynanacağı Haftalar!

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamlandı. Türk futbolunda 34 haftalık büyük maratonun takvimi tamamen netleşti, nefes kesecek 6 dev derbinin oynanacağı tarihler resmen duyuruldu.

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Süper Lig'de Yeni Sezonun Fikstürü Çekildi: İşte Dev Derbilerin Oynanacağı Haftalar!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Merkez Binası Orhan Saka Konferans Salonu, Türk futbolunun zirvesindeki kulüplerin kaderini belirleyen fikstür kuralarına ev sahipliği yaptı. Ligde şampiyonluk ve Avrupa mücadelesi verecek takımların 34 haftalık eşleşme şeması ortaya çıkarken, ilk yarının nefes kesecek derbi haftaları da tek tek netlik kazandı.

İŞTE SEZONUN 6 BÜYÜK DERBİSİ

Yapılan kura çekiminin ardından, ligin dört büyükleri arasında oynanacak ilk yarıdaki derbi haftaları şu şekilde şekillendi:

  • 4. Hafta: Fenerbahçe — Beşiktaş
  • 6. Hafta: Trabzonspor — Galatasaray
  • 8. Hafta: Trabzonspor — Beşiktaş
  • 9. Hafta: Galatasaray — Fenerbahçe
  • 13. Hafta: Beşiktaş — Galatasaray
  • 15. Hafta: Fenerbahçe — Trabzonspor

BAŞLANGIÇ, BİTİŞ VE DEVRE ARASI TARİHLERİ

TFF, kura çekimiyle birlikte ligin operasyonel takvimini de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre futbolseverleri bekleyen tarihler şunlar:

  • Ligin Başlangıcı: 14 Ağustos 2026 (İlk santra cuma gecesi yapılacak).
  • Devre Arası: 21 Aralık tarihinde lige ara verilecek. Yaklaşık bir aylık dinlenmenin ardından maraton 15 Ocak 2027'de yeniden başlayacak.
  • Büyük Kapanış: 34 haftalık serüven 23 Mei 2027'de oynanacak son hafta maçlarıyla resmi olarak noktalanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi
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