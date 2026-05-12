Süper Lig’de Yeni Sezon Takvimi Netleşti: İlk Maç 14 Ağustos'ta

TFF, 2026-2027 sezonunun lig takvimini açıkladı. Süper Lig’de yeni sezon 14 Ağustos 2026’da başlayacak, şampiyonluk yarışı 23 Mayıs 2027’de sona erecek.

Son Güncelleme:
Süper Lig’de Yeni Sezon Takvimi Netleşti: İlk Maç 14 Ağustos'ta
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’in 2026-2027 sezon takvimini duyurdu. Açıklanan programa göre Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. İlk yarı, 18-21 Aralık 2026’daki 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

İKİNCİ YARIN 15 OCAK'TA BAŞLIYOR

Ligde ikinci yarı 15-18 Ocak 2027 tarihlerindeki mücadelelerle başlayacak. Sezonun final düdüğü ise 23 Mayıs 2027’de çalacak.

Trendyol 1. Lig’de ise sezon Süper Lig’den bir hafta önce başlayacak. Takımlar 7-10 Ağustos 2026 tarihlerinde sahaya çıkacak. Normal sezon 8 Mayıs 2027’de tamamlanacak.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de sezon 5-6 Eylül 2026’da başlayacak. Her iki ligde de ilk yarı 20 Aralık 2026’da sona erecek, ikinci devre 16 Ocak 2027’de başlayacak. Normal sezon ise 24 Nisan 2027’de tamamlanacak. TFF, tüm liglerde play-off takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Süper Lig
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş ve Konyaspor'a PFDK Şoku Beşiktaş ve Konyaspor'a PFDK Şoku
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fırtına’nın Kupa Nöbeti: Trabzonspor Başkentte 'Üçte Üç' Peşinde Trabzonspor Başkentte 'Üçte Üç' Peşinde
ÇOK OKUNANLAR
Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü' Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü'
Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında
İki Gün Önce Doğum Günüydü... Oyuncu Alp Balkan Hayatını Kaybetti 2 Gün Önce Doğum Günüydü! Vefat Etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 15 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 15 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak