Süper Lig’de Yeni Sezon Takvimi Netleşti: İlk Maç 14 Ağustos'ta

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’in 2026-2027 sezon takvimini duyurdu. Açıklanan programa göre Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. İlk yarı, 18-21 Aralık 2026’daki 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

İKİNCİ YARIN 15 OCAK'TA BAŞLIYOR

Ligde ikinci yarı 15-18 Ocak 2027 tarihlerindeki mücadelelerle başlayacak. Sezonun final düdüğü ise 23 Mayıs 2027’de çalacak.

Trendyol 1. Lig’de ise sezon Süper Lig’den bir hafta önce başlayacak. Takımlar 7-10 Ağustos 2026 tarihlerinde sahaya çıkacak. Normal sezon 8 Mayıs 2027’de tamamlanacak.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de sezon 5-6 Eylül 2026’da başlayacak. Her iki ligde de ilk yarı 20 Aralık 2026’da sona erecek, ikinci devre 16 Ocak 2027’de başlayacak. Normal sezon ise 24 Nisan 2027’de tamamlanacak. TFF, tüm liglerde play-off takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi.

