Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi: Kıran Kırana Yarış

Süper Lig’de geride kalan 6 hafta sonrasında, şampiyonluk oranları değişti. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Fenerbahçe Galatasaray’ı takip ederken, Beşiktaş ise, Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

6. haftanın geride kalmasının ardından kulüplerin şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Yapılan güncellemeye göre, takımların şampiyonluk şansları şöyle ifade edildi:

Trabzonspor: 67

Başakşehir: 67

Beşiktaş: 4

Fenerbahçe: 2.1

Galatasaray: 1.8