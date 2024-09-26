Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi: Kıran Kırana Yarış
Süper Lig'de 6. hafta geride kaldı. Kulüplerin şampiyonluk oranları güncellenirken dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İşte, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve yarışında son durumu...
Süper Lig’de geride kalan 6 hafta sonrasında, şampiyonluk oranları değişti. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
Fenerbahçe Galatasaray’ı takip ederken, Beşiktaş ise, Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
6. haftanın geride kalmasının ardından kulüplerin şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Yapılan güncellemeye göre, takımların şampiyonluk şansları şöyle ifade edildi:
Trabzonspor: 67
Başakşehir: 67
Beşiktaş: 4
Fenerbahçe: 2.1
Galatasaray: 1.8