Süper Lig'de şampiyon belli oluyor: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR'ları açıklandı

k Konyaspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - İstanbulspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR'ları açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası bugün oynanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya yarıştığı şampiyonluk mücadelesinin düğümü, bugün çözülecek.

Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, berabere kalması ve yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Yenilmesi ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yenmesi durumunda ise Sarı lacivertliler şampiyonluğunu ilan edecek.

Saat 19:00'da başlayacak olan Konyaspor - Galatasaray maçını Tugay Kaan Numanoğlu, aynı saate başlayacak olan Fenerbahçe - İstanbulspor maçını ise Volkan Bayarslan yönetecek.

VAR'LAR AÇIKLANDI

İki maçın yabancı VAR hakemleri ise belli oldu.

Konyaspor - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel görev yapacak.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçının VAR'ı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello oldu.

Kaynak: İHA

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