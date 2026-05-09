Süper Lig’de Küme Düşen 2 Takım Belli Oldu

Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor ve Fatih Karagümrük lige veda ederek Trendyol 1. Lig’in yolunu tuttu. Gençlerbirliği ve Eyüpspor kritik galibiyetlerle ligde kalmayı garantilerken, son düşen takımın akıbeti son haftaya kaldı.

Son Güncelleme:
Süper Lig’de Küme Düşen 2 Takım Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’de 33. hafta, alt sıralarda büyük bir kırılmaya sahne oldu. Haftanın en kritik maçlarından birinde Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı çevirerek hayati bir galibiyet aldı ve ligde kalma yolunda büyük avantaj sağladı. Eyüpspor ise Rizespor karşısında aldığı farklı galibiyetle alt sıralardan uzaklaşarak rahat bir nefes aldı.

KARAGÜMRÜK KAZANSA DA...

Alanyaspor karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrılan Kayserispor, bu sonuçla matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ise Kocaelispor deplasmanında kazanmasına rağmen puan tablosu yetmediği için lige veda eden bir diğer ekip oldu.

Galatasaray deplasmanında son dakikalarda yıkılan Antalyaspor ise 16. sırada kalarak kritik haftaya dezavantajlı girdi. Ligde kalacak son ekip için düğüm son maça kaldı.

Son Güncelleme:
Dolmabahçe'de Zafer Trabzonspor'un Dolmabahçe'de Zafer Trabzonspor'un
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe, 3 Puanla İkinciliği Garantiledi Fenerbahçe, 3 Puanla İkinciliği Garantiledi
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba Kulis Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba K
Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası
Yeşil Pasaportta Kapsam Genişliyor! O Meslek Grubu da Yararlanacak Yeşil Pasaportta Kapsam Genişliyor! O Meslek Grubu da Yararlanacak
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başlıyor: Danıştay Sürecinde Son Viraj Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başlıyor: Danıştay Sürecinde Son Viraj
Resmi Gazete’de Yayımlandı: TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi