Süper Lig’de Küme Düşen 2 Takım Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’de 33. hafta, alt sıralarda büyük bir kırılmaya sahne oldu. Haftanın en kritik maçlarından birinde Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı çevirerek hayati bir galibiyet aldı ve ligde kalma yolunda büyük avantaj sağladı. Eyüpspor ise Rizespor karşısında aldığı farklı galibiyetle alt sıralardan uzaklaşarak rahat bir nefes aldı.

KARAGÜMRÜK KAZANSA DA...

Alanyaspor karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrılan Kayserispor, bu sonuçla matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ise Kocaelispor deplasmanında kazanmasına rağmen puan tablosu yetmediği için lige veda eden bir diğer ekip oldu.

Galatasaray deplasmanında son dakikalarda yıkılan Antalyaspor ise 16. sırada kalarak kritik haftaya dezavantajlı girdi. Ligde kalacak son ekip için düğüm son maça kaldı.