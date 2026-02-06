Süper Lig'de Kadrolar Yenilendi... İşte Atılan İmzalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonunun ara transfer dönemi kapanırken kulüpler kadrolarını önemli ölçüde yeniledi. Birçok takım son saatlerde yaptığı hamlelerle dikkat çekerken, yıldız isimler ve sürpriz transferler öne çıktı. İşte ara transfer döneminde öne çıkan imzalar:

Galatasaray: Can Armando Güner, Sacha Boey (kiralık), Renato Nhaga, Noa Lang (kiralık), Yaser Asprilla (kiralık)

Fenerbahçe: N’Golo Kanté, Sidiki Cherif, Matteo Guendouzi, Mert Günok, Anthony Musaba

Beşiktaş: Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan, Kristjan Asllani (kiralık), Yasin Özcan

Fatih Karagümrük: Filip Mladenovic, Igor Lichnovsky, Daniele Verde, Fatih Kurucuk, Shavy Babicka, Davide Biraschi, Bartuğ Elmaz (kiralık), Ahmed Traore, Abdul Kader Moussa Kone

Konyaspor: Rayyan Baniya, Diogo Gonçalves, Kazeem Olaigbe, Berkan Kutlu, Arif Boşluk (kiralık), Sander Svendsen, Deniz Türüç

Kayserispor: Joshua Brenet, Fedor Chalov, Görkem Sağlam, Semih Güler, Jadel Katongo, Sam Mather, Burak Kapacak, Denis Makarov

Eyüpspor: Abdou Khadre Sy, Ismaila Manga, Diabel Ndoye, Angel Torres (kiralık), Charles-Andre Raux-Yao, Denis Razvan Radu, Lenny Pintor, Jerome Onguene

Kasımpaşa: Eyüp Aydın, Adrian Benedyczak, Rodrigo Becao, Cenk Tosun, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Kamil Ahmet Çörekçi

Gaziantep FK: Nihad Mujakic, Denis Draguş, Victor Ntino-Emo Gidado, Karamba Gassama

Göztepe: Filip Krastev (kiralık), Musah Mohammed, Jeh, Mehmet Şamil Öztürk, Guilherme Luiz, Alexis Antunes

Samsunspor: Jaures Assoumou, Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, İrfan Can Eğribayat (kiralık), Ali Badra Diabate

Trabzonspor: Mathias Lovik, Chibuike Nwaiwu

Kaynak: Haber Merkezi