Süper Lig'de Kadrolar Yenilendi... İşte Atılan İmzalar
Süper Lig’de ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala kulüpler peş peşe imzalar attı.
Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonunun ara transfer dönemi kapanırken kulüpler kadrolarını önemli ölçüde yeniledi. Birçok takım son saatlerde yaptığı hamlelerle dikkat çekerken, yıldız isimler ve sürpriz transferler öne çıktı. İşte ara transfer döneminde öne çıkan imzalar:
Galatasaray: Can Armando Güner, Sacha Boey (kiralık), Renato Nhaga, Noa Lang (kiralık), Yaser Asprilla (kiralık)
Fenerbahçe: N’Golo Kanté, Sidiki Cherif, Matteo Guendouzi, Mert Günok, Anthony Musaba
Beşiktaş: Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan, Kristjan Asllani (kiralık), Yasin Özcan
Fatih Karagümrük: Filip Mladenovic, Igor Lichnovsky, Daniele Verde, Fatih Kurucuk, Shavy Babicka, Davide Biraschi, Bartuğ Elmaz (kiralık), Ahmed Traore, Abdul Kader Moussa Kone
Konyaspor: Rayyan Baniya, Diogo Gonçalves, Kazeem Olaigbe, Berkan Kutlu, Arif Boşluk (kiralık), Sander Svendsen, Deniz Türüç
Kayserispor: Joshua Brenet, Fedor Chalov, Görkem Sağlam, Semih Güler, Jadel Katongo, Sam Mather, Burak Kapacak, Denis Makarov
Eyüpspor: Abdou Khadre Sy, Ismaila Manga, Diabel Ndoye, Angel Torres (kiralık), Charles-Andre Raux-Yao, Denis Razvan Radu, Lenny Pintor, Jerome Onguene
Kasımpaşa: Eyüp Aydın, Adrian Benedyczak, Rodrigo Becao, Cenk Tosun, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Kamil Ahmet Çörekçi
Gaziantep FK: Nihad Mujakic, Denis Draguş, Victor Ntino-Emo Gidado, Karamba Gassama
Göztepe: Filip Krastev (kiralık), Musah Mohammed, Jeh, Mehmet Şamil Öztürk, Guilherme Luiz, Alexis Antunes
Samsunspor: Jaures Assoumou, Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, İrfan Can Eğribayat (kiralık), Ali Badra Diabate
Trabzonspor: Mathias Lovik, Chibuike Nwaiwu
Kaynak: Haber Merkezi