Süper Lig'de İkinci Randevu! Beşiktaş, Eyüpspor'a Konuk Oluyor: İlk 11'ler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında Beşiktaş bugün Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Süper Lig'de İkinci Randevu! Beşiktaş, Eyüpspor'a Konuk Oluyor: İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçı 21 Şubat 2025 Cuma yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Samet Çiçek üstlenecek.

KARŞILAŞMANIN KADROLARI

EYÜPSPOR: Berke, Claro, Robin, Caner, Vezo, Melih, Tayfur, Yalçın, Emre, Ampem, Thiam

YEDEKLER: Birkan, Umut, Dorukhan, Erdem, Stepanenko, Hüseyin, Emre, Hamza, Halil, Umut

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, T. Talha, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

YEDEKLER: Ersin, Onur, Amir, Salih, Semih, Keny, Yakup Arda, Fahri Kerem, Elan, Mustafa

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Süper Lig Beşiktaş Eyüpspor
Son Güncelleme:
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Kayserispor’da Beklenmedik Ayrılık Kayserispor’da Beklenmedik Ayrılık
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
Sakarya Büyükşehir Basketbol Bornova'yı Misafir Edecek Sakarya Büyükşehir Basketbol Bornova'yı Misafir Edecek
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia: 'Yerel Seçimi İptal Ettirebileceklerini Düşünüyorlar' Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi