Süper Lig'de İkinci Randevu! Beşiktaş, Eyüpspor'a Konuk Oluyor: İlk 11'ler Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında Beşiktaş bugün Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçı 21 Şubat 2025 Cuma yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Samet Çiçek üstlenecek.
KARŞILAŞMANIN KADROLARI
EYÜPSPOR: Berke, Claro, Robin, Caner, Vezo, Melih, Tayfur, Yalçın, Emre, Ampem, Thiam
YEDEKLER: Birkan, Umut, Dorukhan, Erdem, Stepanenko, Hüseyin, Emre, Hamza, Halil, Umut
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, T. Talha, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile
YEDEKLER: Ersin, Onur, Amir, Salih, Semih, Keny, Yakup Arda, Fahri Kerem, Elan, Mustafa
Kaynak: Haber Merkezi