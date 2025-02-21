Süper Lig'de İkinci Randevu! Beşiktaş, Eyüpspor'a Konuk Oluyor: İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçı 21 Şubat 2025 Cuma yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Samet Çiçek üstlenecek.

KARŞILAŞMANIN KADROLARI

EYÜPSPOR: Berke, Claro, Robin, Caner, Vezo, Melih, Tayfur, Yalçın, Emre, Ampem, Thiam

YEDEKLER: Birkan, Umut, Dorukhan, Erdem, Stepanenko, Hüseyin, Emre, Hamza, Halil, Umut

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, T. Talha, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

YEDEKLER: Ersin, Onur, Amir, Salih, Semih, Keny, Yakup Arda, Fahri Kerem, Elan, Mustafa

Kaynak: Haber Merkezi