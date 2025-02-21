Süper Lig'de İkinci Randevu! Beşiktaş, Eyüpspor Deplasmanında: Üçüncü Gol Geldi
Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında Beşiktaş bugün Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. İşte mücadeleye dair detaylar...
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.
KARŞILAŞMANIN KADROLARI
Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Emre Mor, Yalçın, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile
CANLI ANLATIM | EYÜPSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ
45+2' GOL | Rashica topu ağlara gönderdi.
18' GOL | Rafa Silva topu ağlara gönderdi.
1' GOL | Emre Mor, Beşiktaş ceza yayının gerisinden ceza sahasına hareketlenen Tayfur Bingöl'e pasını aktardı. Tayfur'un ceza sahası solundan tek dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
Kaynak: Haber Merkezi