Süper Lig'de İkinci Randevu! Beşiktaş, Eyüpspor Deplasmanında: Üçüncü Gol Geldi

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.

KARŞILAŞMANIN KADROLARI

Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Emre Mor, Yalçın, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile

CANLI ANLATIM | EYÜPSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ

45+2' GOL | Rashica topu ağlara gönderdi.



18' GOL | Rafa Silva topu ağlara gönderdi.

1' GOL | Emre Mor, Beşiktaş ceza yayının gerisinden ceza sahasına hareketlenen Tayfur Bingöl'e pasını aktardı. Tayfur'un ceza sahası solundan tek dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Kaynak: Haber Merkezi