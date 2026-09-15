Süper Lig'de Haftanın VAR Kayıtları Paylaşıldı

Süper Lig'de 5'inci haftanın sona ermesiyle birlikte TFF, VAR incelemelerinde hakemler arasında yapılan konuşmaları yayınladı.

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Süper Lig'de Haftanın VAR Kayıtları Paylaşıldı
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Trendyol Süper Lig'de 5'inci hafta maçları sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın maçlarındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Beşiktaş'ın Erzurum FK karşısında iptal edilen golü de yer aldı. İşte o anların diyaloğu:

VAR: "VAR konuşuyor. Sahada inceleme öneriyorum, atak başlangıç aşamasının başındaki potansiyel ihlal için. Tamam mı?"

Gürcan Hasova: “Tamam geliyorum, geliyorum.”

VAR: "Bekliyorum, temas anını göstereceğim."

Gürcan Hasova: “Ekrandayım.”

VAR: "Savunmacı tarafından temas noktası burası."

VAR: “Biraz oynatıyorum.”

Gürcan Hasova: "Bu temas anı değil mi?"

Gürcan Hasova: “Evet tamam. Oldukça net, bunu sahada görmedim.”

VAR: "Evet. Atağın başladığı yer burası."

VAR: “Sonra şunu göstereceğiz sana.”

Gürcan Hasova: “Evet tamam. Açıkça elle oynama ihlali.”

Gürcan Hasova: "Gol iptali ve direkt serbest vuruş vereceğim."

VAR: “Evet, direkt serbest vuruş. Kontrol tamamlandı.”

Kaynak: Haber Merkezi

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