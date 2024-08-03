Süper Lig'de Gol Kralı Olmuştu: Atletico'ya Rekor Bedelle Transfer Oldu

2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması ile Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth, rekor bedelle Atletico Madrid'e transfer oldu.

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Süper Lig'de Gol Kralı Olmuştu: Atletico'ya Rekor Bedelle Transfer Oldu

Trabzonspor formasıyla 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth'un yeni kulübü Atletico Madrid oldu.

30 MİLYON EURO

Villarreal forması giyen Norveçli forvet Alexander Sörloth'un yeni kulübü belli oldu. 28 yaşındaki oyuncu için Atletico Madrid 30 milyon euro ve 5 milyon euro bonus karşılığında Villarreal ile anlaşma sağladı. Transfer uzmanı Fabrizio Romana'ya göre yıldız oyuncu bugün sağlık kontrolünün ardından Atletico Madrid'e imza atacak.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon La Liga'da 34 maçta 23 gol ve 6 asiste imza atan Norveçli santrfor, gol krallığında ikinci sırada yer almıştı. Yıldız oyuncu Real Madrid'e bir maçta attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Sörloth, 34 lig maçında attığı 24 golle gol kralı olmuş ve RB Leipzig'e transfer olmuştu. Alman kulübüne uyum sağlayamayan Sörloth, iki sezonunluk Real Sociedad macerasının ardından 2023 yazında 10 milyon euro bedelle Villarreal'e katıldı. Sörloth, Sociedad ve Villarreal'in ardından İspanya'daki 3'üncü transferini yaptı.

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