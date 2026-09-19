Süper Lig'de Devlerin Randevusu: Trabzonspor-Galatasaray Derbide Karşı Karşıya, İşte Muhtemel 11'ler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de Trabzonspor ile Galatasaray, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Papara Park’ta karşı karşıya gelecek. İki takımın karşılaşması öncesinde geçmiş maçlardaki sonuçlar, teknik direktörlerin birbirlerine karşı karneleri ve takımların sezon performansları dikkat çekiyor. Galatasaray, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetlerini 21 Ocak 2024’te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001’de ise İstanbul’da oynanan lig karşılaşmasında 4-0’lık skorlarla elde etti. Trabzonspor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetlerinden birini 1 Eylül 2018’de, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında oynanan lig maçında 4-0’lık skorla aldı. İki takım arasında 15 Kasım 1998’de İstanbul’da oynanan ve Trabzonspor’un 5-3 kazandığı karşılaşma ise toplam 8 golün atılması nedeniyle rekabet tarihinin en gollü maçı olarak kayıtlara geçti.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, resmi karşılaşmalarda 3 kez karşı karşıya geldi. Buruk’un Galatasaray’ı, Reis’in ise Samsunspor’u çalıştırdığı dönemde oynanan bu 3 maçı da sarı-kırmızılı ekip kazandı. Trabzonspor ile Galatasaray’ın son 10 karşılaşmasında da Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Bu maçların 8’i Süper Lig’de, biri Türkiye Kupası’nda, biri de TFF Süper Kupa’da oynandı. Söz konusu 10 karşılaşmada Galatasaray 7 kez kazanırken, Trabzonspor 1 galibiyet aldı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 106 kez karşılaştı. Bu maçların 47’sini Galatasaray, 33’ünü Trabzonspor kazandı. 26 mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Lig maçlarında Galatasaray 143 gol atarken, Trabzonspor 121 kez rakip fileleri havalandırdı.

GEÇEN SEZON 3 KEZ KARŞILAŞTILAR

Trabzonspor ile Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Süper Lig’de iki, Turkcell Süper Kupa’da ise bir kez olmak üzere toplam 3 maç yaptı. Ligde İstanbul’da oynanan karşılaşma 0-0 sona ererken, Trabzonspor sahasındaki mücadeleyi 2-1 kazandı. Gaziantep’te oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde ise Galatasaray, rakibini 4-1 mağlup etti. İki ekip, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar dahil olmak üzere toplam 143 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 66, Trabzonspor ise 45 galibiyet elde etti. 32 mücadele beraberlikle tamamlandı. Genel rekabette Galatasaray 197 gol kaydederken, Trabzonspor’un gol sayısı 159 oldu.

OKAN BURUK’UN TRABZONSPOR KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray’ın başındaki döneminde Trabzonspor’a karşı yalnızca bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig maçının yanı sıra Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da birer kez mücadele etti. Galatasaray, Buruk yönetiminde Trabzonspor karşısında 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, bir kez sahadan yenik ayrıldı. Söz konusu mağlubiyet son lig karşılaşmasında yaşandı. Bu maçlarda Galatasaray 23 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

GALATASARAY LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada hücum performansıyla öne çıktı. Ligde oynadığı 5 maçın tamamında gol bulan sarı-kırmızılı ekip, toplam 13 gol kaydetti. Galatasaray’ı 12’şer golle Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK takip etti. Hücumdaki etkili performansına karşın Galatasaray savunmada aynı istikrarı gösteremedi. Sarı-kırmızılı takım 5 haftada kalesinde 6 gol gördü ve en az gol yiyen takımlar sıralamasında 8 ekibin gerisinde kaldı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz.

Kaynak: Haber Merkezi