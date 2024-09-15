Süper Lig'de Dev Randevu! Trabzonspor-Beşiktaş Canlı Anlatım

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Beşiktaş'ın 13'üncü dakikada 10 kişi kaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

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Süper Lig'de Dev Randevu! Trabzonspor-Beşiktaş Canlı Anlatım

Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park’ta Beşiktaş’ı konuk ediyor.

Beşiktaş'ın 13'üncü dakikada 10 kişi kaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçta ikinci yarı oynanıyor.

Trabzonspor'un golünü 17'inci dakikada Okay Yokuşlu kaydederken, Beşiktaş'a beraberliği getiren golü 39'uncu dakikada Gedson Fernandez kaydetti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

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