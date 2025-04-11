Süper Lig'de Dev Maç! Samsunspor ile Galatasaray Karşı Karşıya: Zorlu Mücadelede İkinci Gol

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk oluyor. İşte mücadeleye ilişkin detaylar...

Son Güncelleme:
Süper Lig'de Dev Maç! Samsunspor ile Galatasaray Karşı Karşıya: Zorlu Mücadelede İkinci Gol

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturuyor.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

CANLI ANLATIM | SAMSUNSPOR 0-2 GALATASARAY

47' GOL | Osimhen.

14' GOL | Galatasaray'ın Sara ile kullandığı serbest vuruşta Samsunspor savunması topu karşıladı. Ceza yayında Osimhen'in vuruşunda top savunmadan geri geldi. Ardından Lemina, bir kez daha kaleyi yokladı. Bir kez daha savunmadan seken top penaltı noktasının solunda Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus'un sol ayağıyla sert çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

10' GOL İPTAL | Carlo Holse'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

9' GOL | Tait'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği derin pasta Carlo Holse, aşırtma bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Samsunspor
Son Güncelleme:
Skriniar Fenerbahçe'de Kalacak mı? Skriniar Fenerbahçe'de Kalacak mı?
Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı
Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluk Yarışı Yarın Sürecek Vodafone Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluk Yarışı Yarın Sürecek
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a Nur Topu Gibi Yeni Bir İlçe Doğuyor! Artık 39 Değil, 40 İlçe Olacak: 4 İlçenin Mahallesi Birleşip İlçe Yapılacak İstanbul'a Nur Topu Gibi Yeni Bir İlçe Doğuyor
Borsada İşlem Gören Dev Şirket İflas Etti: Borç Yükü Altından Kalkamadı Borsada İşlem Gören Dev Şirket İflas Etti: Borç Yükü Altından Kalkamadı
Ünlü Markanın Airfryer'ları Apar Topar Toplatılıyor! Her Evde Kullanılıyordu Ünlü Markanın Airfryer'ları Apar Topar Toplatılıyor! Her Evde Kullanılıyordu
Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu
400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı 400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı