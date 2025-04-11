Süper Lig'de Dev Maç! Samsunspor ile Galatasaray Karşı Karşıya: Zorlu Mücadelede İkinci Gol

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturuyor.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

CANLI ANLATIM | SAMSUNSPOR 0-2 GALATASARAY

47' GOL | Osimhen.

14' GOL | Galatasaray'ın Sara ile kullandığı serbest vuruşta Samsunspor savunması topu karşıladı. Ceza yayında Osimhen'in vuruşunda top savunmadan geri geldi. Ardından Lemina, bir kez daha kaleyi yokladı. Bir kez daha savunmadan seken top penaltı noktasının solunda Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus'un sol ayağıyla sert çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

10' GOL İPTAL | Carlo Holse'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

9' GOL | Tait'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği derin pasta Carlo Holse, aşırtma bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi