Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray Karşı Karşıya: Zorlu Mücadelede İkinci Gol Geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor.

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Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray Karşı Karşıya: Zorlu Mücadelede İkinci Gol Geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yapıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Opoku, Lima, Deniz, Ömer Faruk, Kemen, Davidson, Keny, Piatek

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

CANLI ANLATIM | BAŞAKŞEHİR 1-1 GALATASARAY

53' GOL | Başakşehir, Piatek ile eşitliği yakaladı.

42' GOL | Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golü ile maçta öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

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