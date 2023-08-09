Süper Lig'de açılış haftası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
TFF, yeni sezonun ilk maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. 11 Ağustos'taki Lig açılışında Trabzonspor-Antalyaspor maçında Zorbay Küçük görev yapacak.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
11 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
12 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
19.15 Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan
21.45 Pendikspor-Hatayspor: Çağdaş Altay
21.45 Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler
13 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor-Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Alanyaspor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar.
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