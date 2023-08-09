Süper Lig'de açılış haftası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TFF, yeni sezonun ilk maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. 11 Ağustos'taki Lig açılışında Trabzonspor-Antalyaspor maçında Zorbay Küçük görev yapacak.

Süper Lig'de açılış haftası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

11 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

12 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

19.15 Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan

21.45 Pendikspor-Hatayspor: Çağdaş Altay

21.45 Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler

13 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor-Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Alanyaspor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar.

Etiketler
Futbol
En kavgacı 3 burç insanı.. İnsanı deli ederler. Hayat boyu onlardan uzak durmanız gerekebilir En kavgacı 3 burç insanı.. İnsanı deli ederler. Hayat boyu onlardan uzak durmanız gerekebilir
Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu MHK Başkanı oldu Cüneyt Çakır, Gürcistan MHK Başkanı oldu
Resimdeki farklı olan kelimeyi 15 saniye içinde bulmalısınız! Zeki insanlar hemen buluyor Resimdeki farklı olan kelimeyi 15 saniye içinde bulmalısınız! Zeki insanlar hemen buluyor
İzmir’de basketbol tutkunları smaç gösterisinde buluştu İzmir’de basketbol tutkunları smaç gösterisinde buluştu
ÇOK OKUNANLAR
İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi
Gram altın için tarih ve rakam verdi: Bu dönemi mumla arayacağız Gram altın için tarih ve rakam verdi
Reza Zarrab sessizliğini bozdu: Bu sözler Ebru Gündeş'e gönderme mi? Reza Zarrab sessizliğini bozdu: Bu sözler Ebru Gündeş'e gönderme mi?
Ebru Gündeş'in yıllardır reddettiği kardeşi ortaya çıktı: Benzerlikleri dikkat çekti Ebru Gündeş'in yıllardır reddettiği kardeşi ortaya çıktı: Benzerlikleri dikkat çekti
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, hakaret eden takipçisini ifşaladı: Bir süre huzurunu kaçıracağım Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, hakaret eden takipçisini ifşaladı