Süper Lig'de 5. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 5. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

Buna göre 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında hakem Ali Şansalan görev alacak.

Ligin 5. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

Kaynak: AA

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