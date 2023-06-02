Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

3 Haziran

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Haziran Pazar

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen.

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