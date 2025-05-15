Süper Lig'de 36'ncı Haftanın Hakemleri Belli Oldu

MHK'nın açıklamasına göre, Süper Lig’in 36'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 36'ncı Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig’de 36’ncı haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 36’ncı haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

Kaynak: AA

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