Süper Lig'de 36'ncı Haftanın Hakemleri Belli Oldu
MHK'nın açıklamasına göre, Süper Lig’in 36'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig’de 36’ncı haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 36’ncı haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
17 Mayıs Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay
18 Mayıs Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
Kaynak: AA