Süper Lig'de 33'üncü Haftanın Heyecanı Yarın Başlayacak

Süper Lig'de 33'üncü hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Yarın Beşiktaş sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

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Süper Lig'de 33'üncü Haftanın Heyecanı Yarın Başlayacak

Süper Lig’in 33’üncü haftasında heyecan yarın oynanacak Beşiktaş-Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Karşılaşma Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA

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Hatayspor Beşiktaş Süper Lig
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