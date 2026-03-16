Süper Lig'de 27. Hafta Başlıyor! İki Maç Ertelendi
Trendyol Süper Lig'de 27.haftanın heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Galatasaray ve Samsunspor ise Avrupa kupaları maçları nedeniyle bu haftayı pas geçecek. Erteleme maçları daha sonra oynanacak.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu kapsamda 27.hafta maçları 17 Mart Salı, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak müsabakalarla lig maratonu sürecek.
Haftanın açılış müsabakasında yarın 2.sıradaki Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ligde 3.sırada yer alan Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş da Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak.
İKİ MAÇ ERTELENDİ
Öte yandan Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un ligin 27. haftasında yapacakları maçlar ileri bir tarihe ertelenmişti.
17 MART SALI
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK
18 MART ÇARŞAMBA
16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
20.00 Başakşehir - Antalyaspor
20.00 Eyüpspor - Trabzonspor
19 MART PERŞEMBE
16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
Kaynak: İHA