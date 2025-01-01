Süper Lig'de 18. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig’in 18'inci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler ve yardımcıları belli oldu.

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Süper Lig'de 18. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan konuya ilişkin açıklamaya göre, 18’inci haftada görevli hakemler şöyle:

3 OCAK CUMA

  • 20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün
  • 20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

4 OCAK CUMARTESİ

  • 13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
  • 16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
  • 19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu
  • 20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

5 OCAK PAZAR

  • 13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın
  • 16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol
  • 19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
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Kaynak: DHA

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