Süper Lig'de 18. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Süper Lig’in 18'inci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler ve yardımcıları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan konuya ilişkin açıklamaya göre, 18’inci haftada görevli hakemler şöyle:
3 OCAK CUMA
- 20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün
- 20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
4 OCAK CUMARTESİ
- 13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
- 16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
- 19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu
- 20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 OCAK PAZAR
- 13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın
- 16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol
- 19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
Kaynak: DHA
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