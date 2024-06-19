Süper Lig takımlarının 2024-2025 sezonu harcama limitleri açıklandı: En fazla limite sahip takım hangisi?
TFF, Süper Lig kulüplerinin önümüzdeki sezonki harcama limitlerini açıkladı. En fazla harcama limiti Galatasaray'ın oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2024-2025 sezonu harcama limitlerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım olurken, Fenerbahçe ise ikinci sırada yer aldı.
Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri şöyle:
|
Takım
|
H. Limiti
|
Yüzde 30 Sapma Dahil H. Limiti
|
1. Galatasaray
|
2.644.102.521
|
3.437.333.278
|
2. Fenerbahçe
|
2.526.984.489
|
3.285.079.836
|
3. Trabzonspor
|
1.460.956.228
|
1.899.243.096
|
4. RAMS Başakşehir
|
703.645.930
|
914.739.709
|
5. Kasımpaşa
|
246.647.933
|
320.642.313
|
6. Beşiktaş
|
1.438.325.012
|
1.869.822.515
|
7. EMS Yapı Sivasspor
|
339.337.141
|
441.138.284
|
8. Corendon Alanyaspor
|
527.560.920
|
685.829.196
|
9. Çaykur Rizespor
|
1.088.924.256
|
1.415.601.532
|
10. Bitexen Antalyaspor
|
378.630.138
|
492.219.179
|
11. Gaziantep FK
|
263.295.534
|
342.284.194
|
12. Adana Demirspor
|
388.377.428
|
504.890.656
|
13. Yılport Samsunspor
|
282.873.056
|
367.734.972
|
14. Mondihome Kayserispor
|
641.034.478
|
833.344.822
|
15. Atakaş Hatayspor
|
456.152.292
|
592.997.980
|
16. TÜMOSAN Konyaspor
|
483.286.174
|
628.272.026
|
17. Eyüpspor
|
430.566.493
|
559.736.441
|
18. Göztepe
|
430.566.493
|
559.736.441
|
19. Bodrumspor
|
430.566.493
|
559.736.441