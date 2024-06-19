Süper Lig takımlarının 2024-2025 sezonu harcama limitleri açıklandı: En fazla limite sahip takım hangisi?

TFF, Süper Lig kulüplerinin önümüzdeki sezonki harcama limitlerini açıkladı. En fazla harcama limiti Galatasaray'ın oldu.

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Süper Lig takımlarının 2024-2025 sezonu harcama limitleri açıklandı: En fazla limite sahip takım hangisi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2024-2025 sezonu harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım olurken, Fenerbahçe ise ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri şöyle:

Takım

H. Limiti

Yüzde 30 Sapma Dahil H. Limiti

1. Galatasaray

2.644.102.521

3.437.333.278

2. Fenerbahçe

2.526.984.489

3.285.079.836

3. Trabzonspor

1.460.956.228

1.899.243.096

4. RAMS Başakşehir

703.645.930

914.739.709

5. Kasımpaşa

246.647.933

320.642.313

6. Beşiktaş

1.438.325.012

1.869.822.515

7. EMS Yapı Sivasspor

339.337.141

441.138.284

8. Corendon Alanyaspor

527.560.920

685.829.196

9. Çaykur Rizespor

1.088.924.256

1.415.601.532

10. Bitexen Antalyaspor

378.630.138

492.219.179

11. Gaziantep FK

263.295.534

342.284.194

12. Adana Demirspor

388.377.428

504.890.656

13. Yılport Samsunspor

282.873.056

367.734.972

14. Mondihome Kayserispor

641.034.478

833.344.822

15. Atakaş Hatayspor

456.152.292

592.997.980

16. TÜMOSAN Konyaspor

483.286.174

628.272.026

17. Eyüpspor

430.566.493

559.736.441

18. Göztepe

430.566.493

559.736.441

19. Bodrumspor

430.566.493

559.736.441
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Fenerbahçe Galatasaray
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