Süper Lig Ekibinde Şok Ayrılık

Adana Demirspor, Michael Valkanis'in görevine son verdi. Adana ekibi 1 puan ile son sırada yer alıyordu.

Süper Lig Ekibinde Şok Ayrılık

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis’in görevine son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Adana Demirspor, ligde 1 beraberlik 5 yenilgi alırken henüz galibiyetle tanışamayarak, sonuncu sırada yer alıyor.

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