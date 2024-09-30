Süper Lig Ekibinde İstifa Depremi

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamasında görevi bıraktığını söyleyerek, “Ben gidersem kan değişikliği ile takıma yararlı olabilirim” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, bahanesinin olmadığını ve takımın bir kıvılcımla geri dönmesini istediğini söyleyerek, “Maçla alakalı söyleyeceğim, 60 dakika yaptığımız planın hepsi tuttu. Önde baskı ve kalacağımız pozisyonlarla geçiş kovaladık ve buna çok fazla muvaffak olduk ilk 60 dakika ama bitiremedik. Bitiremeyince de iki takım arasındaki kalite farkı ortaya çıktı. Beşiktaş bugün büyük takım kötü de oynasa nasıl kazanır gösterdi bize. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Bu maçın da son yarım saati golü yedikten sonra konuşabiliriz, tartışabiliriz ama mutlaka gerekçelerimiz var. Ben Göztepe maçı haricinde oyun olarak çok çok mutluydum ama kazanamamak bizi, şehri ve eminim sizleri çok yıpratıyor. Kazanmamız gerekiyordu. Fikstürümüz de olur. Hiç bahane yok. Kesinlikle bahane yok. Bir sürü sakatımız hiçbir bahanem yok. Kesinlikle başarılı olmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

AYRILIĞIN SEBEBİ TRANSFER DEĞİLMİŞ

Kayseri şehrini çok sevdiğini vurgulayan Yılmaz, "Ben size geldiğim zaman şunu söyledim hatırlıyorsanız; Bu şerefli görevi bana geçen sene verdiler ve ben de aslan gibi yaptım ve takımımızı kümede bıraktık. Allah'ımıza şükürler olsun. Ben geçen seneden biliyordum transfer cezası olduğunu. Bu sezon başında da transfer olursa bırakıp gitmeyeceğim dedim size. Bugün gidiyorum ama transfer yüzünden değil. Ben bu şehri çok seviyorum. İster inanın ister inanmayın. Ben bu insanları çok sevdim. Başkanımı, valimi, belediye başkanımı, bakanımı, vekilimi taraftarlarımızı hepsini çok sevdim. O yüzden bir şey kaldı. Bu da takımın değişmesi ve bu takımın bir kıvılcımla tekrardan eskiye dönmesi için hocanın gitmesi” dedi.

'ARTIK BİR ŞEY KALDI, HOCANIN GİTMESİ'

Burak Yılmaz, takımı düşündüğü için görevi bırakması gerektiğini söyleyerek, “Artık hoca değişmesi lazım. Çünkü biz her şeyi yapıyoruz. Çalışıyoruz, uyumuyoruz, baskıyı değiştiriyoruz, oyun kurmayı değiştiriyoruz. Kavga ediyoruz, sarılıyoruz, değişmiyor. Artık bir şey kaldı, hocanın gitmesi. Ben bu şehre bırakıp da iyilik yapmak istiyorum. Belki ben gidersem bir kan değişikliğiyle Kayserispor'umuza böyle yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden bugün itibarıyla bırakıyorum. Hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Çünkü bana geçmiştir. Bizim de geçtiği için helaldir. Ben başkanıma, tüm şehre, tüm büyüklerime teşekkür ediyorum. Bana güvendiler. Bu şerefli görevi verdiler ama bugün itibariyle Kayserispor'u düşünüyorsam, bu oyuncuları seviyorsam, benim bugün bırakmam lazım. Ben bir kere 18-19 yaşındaki çocuklarla oynuyorum demedim. Ben size bir kere 7 tane eksiğim var demedim. Asla demedim. Demeyeceğim de. Bugün de çıktı Baran. Sahanın en iyisi. O çocuğa lütfen sahip çıkın. O çocuğa sarılın. Onu pamuklara sarın çok değerli. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.