Süper Lig Ekibinde Flaş Ayrılık! Yollar Resmen Ayrıldı

Süper Lig ekibi Gaziantep FK’da galibiyet hasretinin 4 maça çıkmasın ardından taraftar tepkilerinin hedefi olan Selçuk İnan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ligin 35’inci haftasında Alanyaspor’un konuğu olan Gaziantep FK sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrılmıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Selçuk İnan istifa sinyali vermişti.

Gaziantep FK’dan bugün yapılan açıklamada, İnan ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulübün açıklamasında, İnan’a emekleri için teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır.

Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

Kaynak: Haber Merkezi