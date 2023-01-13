Süper Lig anketinin sonuçları açıklandı: İşte dikkat çeken sonuçlar

4-11 Ocak 2023 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, Türkiye genelinde Bin 502 kişinin katılımı ile online yapılan araştırmada futbola ilişkin sorular soruldu.

Katılımcıların %37’si Galatasaray’lı, %32’si Fenerbahçe’li ve %19’u Beşiktaş’lı.

Anadolu kulüplerinden en çok katılım gösteren taraftarlar ise %4 ile Trabzonspor oldu. Geriye kalan %8’lik taraftar ise diğer takımları destekleyenlerden oluştu.

