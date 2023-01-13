Süper Lig anketinin sonuçları açıklandı: İşte dikkat çeken sonuçlar
NG Araştırma'nın yaptığı futbol anketinde Türkiye Süper Lig'inde şampiyonun kim olacağı soruldu. Anketi yanıtlayanların yüzde 42'si Galatasaray'ın şampiyon olacağını söylerken yüzde 41'lik kesim Fenerbahçe'nin adını verdi.
4-11 Ocak 2023 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, Türkiye genelinde Bin 502 kişinin katılımı ile online yapılan araştırmada futbola ilişkin sorular soruldu.
Katılımcıların %37’si Galatasaray’lı, %32’si Fenerbahçe’li ve %19’u Beşiktaş’lı.
Anadolu kulüplerinden en çok katılım gösteren taraftarlar ise %4 ile Trabzonspor oldu. Geriye kalan %8’lik taraftar ise diğer takımları destekleyenlerden oluştu.
SENCE BU SENE ŞAMPİYON KİM OLUR?
Okan Buruk yönetiminde son haftalarda ligde fırtına gibi esen Galatarasay, yüzde 42’lik oranıyla ilk sırayı alırken, sezon başında takımın başına Jorge Jesus’u getiren ve Avrupa’da da yoluna devam eden Fenerbahçe ise yüzde 41’lik oranıyla 2. sırayı aldı. yüzde 10’luk oranıyla ise Beşiktaş 3. favori konumunda.
TÜRK FUTBOLONUN SEYİR KALİTESİNİ NASIL BULUYORSUN?
Her 10 kişiden 4’ü ligimizdeki futbolun kalitesini beğeniyor. 3’ü ise futbolumuzu yeterli görmezken, geriye kalan katılımcılar ortalama bir seyir zevkimiz olduğunu düşünüyor.
TÜRKİYE'DEKİ FUTBOLUN DEĞİŞMESİ İÇİN BİR SEZONLUĞUNA BİLE OLSA ANADOLU TAKIMLARINDAN BİRİNİ DESTEKLEMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
Her 10 kişiden 7’si Anadolu takımlarından birini desteklemeyi kabul ediyor. 3’ü ise tuttuğu takımdan başkasını desteklemeyeceğini ifade ediyor.