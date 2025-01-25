Süper Lig 3.'sü Samsunspor’da İki Gün İzin

Süper Lig’de 40 puana ulaşarak 21. haftayı da 3. sırada tamamlayan Samsunspor’da bugün yenileme antrenmanı yapıldı. Çalışmanın ardından futbolculara 2 gün izin verildi.

Süper Lig 3.'sü Samsunspor’da İki Gün İzin

Trendyol Süper Lig’'in 21. hafta açılış maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla mağlup eden Samsunspor, bugün Nuri Asan Tesisleri’nde Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yenileme antrenmanı yaptı. Thomas Reis, antrenmanın ardından futbolcularına 2 gün izin verdi.

Süper Lig 3.'sü Samsunspor’da İki Gün İzin - Resim : 1

Kırmızı-beyazlı takım 2 günlük iznin ardından 28 Ocak Salı günü toplanarak, zirve mücadelesi veren diğer takımlardan Başakşehir maçı için çalışmalara başlayacak. Samsun temsilcisinde Gaziantep maçında gördüğü 4. sarı kart ile cezalı durumu düşen Nany Dimata’nın Başakşehir karşılaşmasında forma giymemesi kesinleşirken, aynı maçta sağ el parmak tarak kemiğinde kırık meydana gelen Emre Kılınç’ın durumu ise izin dönüşü kesinlik kazanacak.

Samsunspor, 22. hafta maçında 1 Şubat’ta Başakşehir'e konuk olacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsunspor Süper Lig
Takım Arkadaşına Yaptığı Hareket Pahalıya Patladı: Süper Lig’de Ortalık Karıştı Takım Arkadaşına Yaptığı Hareket Pahalıya Patladı
125 bin TL'nin 1 Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Belli Oldu 125 bin TL'nin 1 Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Belli Oldu
Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar
Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yollarını Ayırdı Süper Lig'de Flaş Ayrılık
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Büyük Ters Köşe' Diyerek Açıkladı: Gram Altında Kritik Tarih Belli Oldu Gram Altın İçin Açıkladı, 'Temmuz'dan Önce Gelecek'
Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu
Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin
Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor
Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar