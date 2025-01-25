Süper Lig 3.'sü Samsunspor’da İki Gün İzin

Trendyol Süper Lig’'in 21. hafta açılış maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla mağlup eden Samsunspor, bugün Nuri Asan Tesisleri’nde Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yenileme antrenmanı yaptı. Thomas Reis, antrenmanın ardından futbolcularına 2 gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı takım 2 günlük iznin ardından 28 Ocak Salı günü toplanarak, zirve mücadelesi veren diğer takımlardan Başakşehir maçı için çalışmalara başlayacak. Samsun temsilcisinde Gaziantep maçında gördüğü 4. sarı kart ile cezalı durumu düşen Nany Dimata’nın Başakşehir karşılaşmasında forma giymemesi kesinleşirken, aynı maçta sağ el parmak tarak kemiğinde kırık meydana gelen Emre Kılınç’ın durumu ise izin dönüşü kesinlik kazanacak.

Samsunspor, 22. hafta maçında 1 Şubat’ta Başakşehir'e konuk olacak.

Kaynak: İHA