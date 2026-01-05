Süper Kupa'da Final Bileti Galatasaray'ın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Galatasaray 4-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, 6. dakikada Augusto ile ağları havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Galatasaray, 38. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Eren Elmalı farkı ikiye çıkardı ve devre 2-0 sona erdi.

TRABZONSPOR TEK GOLDE KALDI

İkinci yarıda Trabzonspor, 55. dakikada Felipe Augusto’nun golüyle umutlandı. Ancak Galatasaray, 64. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi’nin golleriyle skoru belirledi. Bu sonucun ardından Galatasaray, finalde Fenerbahçe–Samsunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. TFF Süper Kupa Finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.