Süper Kupa Sahibini Arıyor | Galatasaray-Beşiktaş Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Bu akşam saat 20.45'te oynanacak olan Süper Kupa finalinde, Galatasaray ve Beşiktaş'ilk ilk 11'leri belli oldu.

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Süper Kupa Sahibini Arıyor | Galatasaray-Beşiktaş Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, 2024 Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. A

tatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Müsabakada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçında ilk 11’ler açıklandı.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

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