Süper Kupa Sahibini Arıyor | Dev Maç, Golle Başladı
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Süper Kupa için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Maçın henüz 21. saniyesinde öne geçen Beşiktaş, maçı 1-0 önde götürüyor.
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayan maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor.
CANLI ANLATIM
1' Beşiktaş, maçın 21. saniyesinde bulduğu golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ı öne geçiren golü, Immobile kaydetti.
14' Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topa bu kez Kerem Aktürkoğlu hareketlendi ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 🏆— atv (@atvcomtr) August 3, 2024
GOL: Ciro Immobile (dk.1)
Turkcell Süper Kupa Maçı#Galatasaray #Beşiktaş #TurkcellSüperKupa #SüperKupa pic.twitter.com/uOsE1jaJfr
İLK 11'LER
Takımların ilk 11'leri şöyle:
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Rachica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile