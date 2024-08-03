Süper Kupa Sahibini Arıyor | Dev Maç, Golle Başladı

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayan maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor.

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1' Beşiktaş, maçın 21. saniyesinde bulduğu golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ı öne geçiren golü, Immobile kaydetti.

14' Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topa bu kez Kerem Aktürkoğlu hareketlendi ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

İLK 11'LER

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Rachica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile