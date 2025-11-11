Suç Duyurusunda Bulunan Necip Uysal'dan Çarpıcı Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturmasında adı geçen Beşiktaşlı Necip Uysal, avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Uysal, kendi TC kimlik numarasıyla yasa dışı bahis hesabı açıldığını belirterek, "Benim oynamadığım bir sitede adım kullanılmış. Gerçeklerin ortaya çıkması için suç duyurusunda bulundum" dedi.

'HESAP SORACAĞIM'

20 yıldır Beşiktaş forması giydiğini hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Kulübümün adının böyle bir meseleyle anılması beni çok üzüyor. Beni buralara getirenlerden hukuki olarak hesap soracağım" ifadelerini kullandı.

'ORADA NUMARAM YOK'

Uysal ayrıca, hakkında benzer iddialar ortaya atılan hakem Zorbay Küçük'le konuştuğunu anlattı: "Bu olay yaşandıktan sonra Zorbay hocayla konuştuk. Siteye girmeden TC'ni girip yenileme şifresi gönderiyorsun. Orada bir telefon numarasına gidiyor. Orada benim numaram yok. Hayatım boyunca bahisin yanından geçmedim. Telefonuma indirmedim uygulamaları. Hiçbir sitede üyeliğim yoktur. Her şey netleşecek. Savcılık açıklamayı yapacak. Ondan sonra daha detaylı açıklamalar yapacağım."

Kaynak: NTV Spor