Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kitleleri etkileyen evrensel bir güç olarak nitelediği sporun aynı zamanda bir diplomasi metodu da olduğunu söyledi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Vatandaş Diplomat Projesi: Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili Programı'na katıldı.

Başta tesisleşme olmak üzere Türkiye'nin sporda önemli atılımlar ve büyük yatırımlar yapan bir ülke olduğunu dile getiren Bak, "Spor bir ortak dil. Sporun gücü kitleleri etkileyen, yönlendiren bir gerçek. Sporun gücü evrensel. Sporcuların uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılar tüm halkımızı gururlandırıyor. Vatandaş Diplomat Projesi, çok güzel bir proje. TBMM'de milletvekili olarak görev yaparken NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu'nun başkanıydım. Bu süreçte, önemli toplantılarda bir konu üzerinde tartışmalar varken diğer ülkelerin milletvekilleriyle konuşurken söze sporla başlardım. Bir İngiliz milletvekiliyle konuşurken futboldan başlarız. İtalyan milletvekiliyle Napoli'den, Juventus'tan, İspanyol milletvekiliyle konuşurken Real Madrid'den, Barcelona'dan bahsederdim. Yani bir diplomasi metodu. Dertlerimizi anlatırken kullanıyoruz. Ülkeyle, dünyayla ilgili anlatmak istediklerinizi çok rahat şekilde ifade edebiliyorsunuz. Aranızda inanılmaz bir iletişim ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kamu diplomasisi açısından önemli bir hususun da uluslararası organizasyonlara katılan sporcu ve federasyon yetkililerinin yurt dışına gittikleri zaman dostluklar kurmaları olduğunu belirten Bak, "Geçen hafta Avrupa Parlamentosu Spor Bakanları Toplantısı'ndaydım. Fransız bakan bana 'Gel Yusuf Dikeç hareketi yapalım' dedi. Portekizli bakan 'Benfica'ya gelen bir sporcunuzun hareketi nasıldı?' diye sordu. Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsediyor. Bu bir diplomasi. Bir sempati ve diyalog oluşuyor." dedi.

"Türkiye'deki tesis ve organizasyonların sayısı artıyor"

Bak, tesisleşme konusunda yatırımların devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece son 22 yılda yaptığımız kapalı olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzu sayısı 700. Şu an 100'ünün inşaatı da devam ediyor. 36 tane stadyum inşaatı tamamlandı. 4'ünün inşaatı sürüyor. Bunlardan biri, Ankara'daki eski 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılan 50 bin seyirci kapasiteli stat. 2025 yılının eylül ayında tamamlanacak. Türkiye başta UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası olmak üzere 2023'te 110 tane organizasyon yaptı ve bu yıl da artarak devam ediyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Bunun en önemli sebeplerinden biri Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya liderleriyle iletişiminde sporu etkin bir şekilde kullanması. Yine Türkiye'nin kapasitesinin çok büyük etkisi var. 85 milyonluk nüfusa sahip ülkemizin etkisi var."

Türkiye'ye yeni Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları gerektiğini söyleyen Bak, "Genç sporculara 'bu milleti sevindirin' diyorum. Çok çalışın ve bu ülkeyi uluslararası arenada başarıyla temsil edin diyoruz. Diplomasisiyle, heyecanıyla, sevgisiyle, gençleriyle güçlü ve başarılı bir Türkiye istiyoruz. Gençlerimize çok güveniyoruz." diye konuştu.